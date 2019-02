Wiejas: "Sprawa Magdaleny Ogórek spadła TVP z nieba. A potem wmieszał się diabeł" (OPINIA)

Brutalny, nieuzasadniony atak na dziennikarkę – tak przez dwa dni TVP przedstawiała incydent z udziałem Magdaleny Ogórek. Trudno było znaleźć kogoś, kto nie podzielał tego zdania. To już nieaktualne. Publikując zdjęcia protestujących przed gmachem TVP, telewizja z ofiary stała się agresorem.

"Zwierzę da się sprowokować samym wyglądem"

Kilkanaście osób uniemożliwiało wyjazd sprzed budynku Magdalenie Ogórek. Krzyczeli do niej "Kłamczucha", "wstyd", "hańba". Nagromadzenie takiej nienawiści w jednym miejscu i skierowanie jej przeciwko jednej kobiecie, na każdym musiało zrobić wrażenie. To był wstrząsający obraz .

O jeden materiał za daleko

Dwóch "mędrców" na wizji

Pierwszy z nich oświadczył: "Bo tu doszło do qui pro quo po zabójstwie Pawła Adamowicza. Niezręcznie było obiektem ataków uczynić, w jakimś sensie współodpowiedzialną Platformę Obywatelską, bo było mnóstwo dowodów na to, że przez ostatnie lata PO próbowała mocno dokopać Pawłowi Adamowiczowi, za to, że nie był zbyt posłuszny. To było niezręczne, więc trzeba było znaleźć wroga zastępczego i stała się nim Telewizja Polska.