Wiejas: "PiS wygrał. Jesień będzie wyjątkowo gorąca" (Opinia)

Gratuluję PiS zwycięstwa, na które wskazują wyniki exit poll. Współczuję wszystkim wyborcom. Zapnijcie mocno pasy. Jesienią polityczna Polska eksploduje, a wam od obietnic polityków i ich wzajemnych ataków, zakręci się w głowie.

Ostatni piątek. Do końca kampanii wyborczej zostały godziny. Siadam w fotelu dentystycznym. - Nie będzie bolało – zapewnia mnie mistrz ceremonii. A potem bach – wbija igłę w okolice ósemek, bach poprawia w środku. To jeszcze wytrzymam, ale gdy ładuje igłę w podniebienie pomiędzy jedynki, podskakuję pod sufit.

Początek był obiecujący. Wszystkie partie w miarę składnie tłumaczyły, co też ich posłowie zamierzają robić w Parlamencie Europejskim. A potem wszystko szlag trafił. Prawo i Sprawiedliwość, wraz w umacnianiem się w sondażach Konfederacji, zaczęło Konfederatów bić. I biło do ostatnich chwil, np. opcja rosyjską.

Rzucił więc PiS na szalę wszystko, co ma – programy socjalne. I w tym momencie przestały to być wybory do PE, zrobił się nam przedbieg do jesiennych wyborów krajowych.