Wiejas: "Minister Ardanowski nie zdążył wyprodukować polskiej viagry. Efekt i tak jest piorunujący" (Opinia)

Bóbr – mała retencja – ratowanie zasobów wodnych. Ta nieskomplikowana zależność umykała jeszcze kilkanaście dni temu ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Chciał bobry zabijać, bo ich ogony to ponoć cud-afrodyzjak. Teraz Ardanowski chce wzmocnić "efekt bobra".

Wystąpienie Jana Krzysztofa Ardanowskiego przeszło już do historii. W czasie konferencji pod wzniosłą nazwą: "Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa", minister podzielił się w Sejmie swoimi przemyśleniami nad czynieniem sobie ziemi poddanej .

Ogłosił kilkanaście dni temu: "Teraz nie wiadomo, co z tym bobrem zrobić, nawet jakby się go upolowało. Jak ludzie sobie przypomną, że płetwa bobra ma ponoć właściwości afrodyzjaków, to się może okazać, że i problem bobrów się niedługo skończy".