Wiejas: "Minister Ardanowski chce być macho, niech bobry mu wybaczą" (Opinia)

Niepokoi mnie krwiożerczość, którą wykazuje się minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. "Strzelać" – to jego pierwszy odruch. Na celowniku miał już dziki i krowy. Właśnie bierze się za bobry.

Minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. (PAP, Fot: Paweł Supernak)

W czasie konferencji pod wzniosłą nazwą: "Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa", to minister rolnictwa podzielił się w Sejmie swoimi przemyśleniami nad czynieniem sobie ziemi poddanej.

Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że zaangażowanie niektórych kół Polskiego Związku Łowieckiego w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF) jest niewystarczające. Mówiąc wprost – myśliwi nie przykładają się do odstrzału dzików. A nie przykładając się, działają przeciwko rolnikom.

To ciąży ministrowi od czasu, gdy na przełomie roku w Polsce miało dojść do masowych polowań na dziki. Śmiała decyzja, biorąc pod uwagę, że nie było wiadomo ile tych dzikich świń w Polsce jest. Rzeczywiście, dane były bardzo nieprecyzyjne – mówiły od 200 tys. do 1 mln osobników.

Bobry "podano na stół"

- Konia z rzędem temu, który wie, ile w Polsce jest dzików. Ja nie wiem. Pytam koła łowieckie, każdy podaje inne dane – przyznawał wtedy minister. - Ja nie wiem, ile oni tych dzików odstrzelą, będziemy o tym wiedzieć za jakiś czas, natomiast według moich informacji dzików jest dużo, dużo więcej.

I choć dalej nie wiemy, ile dzików kryje się w leśnych ostępach, to jedno się nie zmieniło – zapał ministra do ich wybicia, który zaprezentował podczas wspomnianej konferencji.

Przy okazji Jan Krzysztof Ardanowski wyjawił, że nie tylko z dzikami jest problem. I tu na pojawiły się bobry. Choć nie, precyzyjniej będzie napisać, że bobry "podano na stół". Dlaczego tak? To w Polsce gatunek częściowo chronionym (dopuszcza się jedynie niewielkie redukcje ich liczebności), ale Jan Krzysztof Ardanowski widziałby je w roli zwierząt jadalnych.

- Teraz nie wiadomo, co z tym bobrem zrobić, nawet jakby się go upolowało – mówił minister. Najlepsze zostawił jednak na potem: - A jeszcze jak ludzie sobie przypomną, że płetwa bobra ma ponoć właściwości afrodyzjaków, to się może okazać, że i problem bobrów się niedługo skończy.

Reakcje na myśl ministra mogą być różne.

Nosorożce i niedźwiedzie himalajskie westchnęły z ulgą, że nie żyją w Polsce (części ich ciał uznawane są za afrodyzjaki)

Ucieszyła się nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa (efekty mogą być lepsze niż 500+).

Z przerażenia zawyli producenci produktów wiagropodobnych.

Minister zaczął od... ogona

Jan Krzysztof Ardanowski wykazuje się w ogóle niewielka empatią wobec zwierząt. Gdy z podległego ministerstwu instytutu rolnictwa w Falentach wolontariusze z Animal Rescue i OTOZ Animals zabrali kilka cielaków, minister zapowiedział, że naśle na nich prokuraturę. A przecież nie zostały zabrane dla czyjegoś widzimisię, ale dlatego, że dogorywały.

Równie wielką odwagą minister wykazał się wobec stada zdziczałych krów z Deszczna. Początkowo mówił twardo: odstrzelić. Potrzebna była interwencja prezesa PiS, aby zmienił zdanie, bo wola Jarosława Kaczyńskiego przede wszystkim.

Panie ministrze, gdyby w niedalekiej przyszłości w jakikolwiek sposób zaczęła przeszkadzać panu nadmierna populacja kotów na wsiach, niech pan powstrzyma rumaka. Wie pan, jak skończyłaby się dla pana ta historia.