Wiejas: "Hołd dla Pawła Adamowicza. Skończmy dywagacje, prezes nie chciał, to nie przyszedł" (Opinia)

Są wydarzenia pilne, ważne i nieistotne. Na pilne, choćby się waliło i paliło – przychodzimy. Na ważne staramy się przyjść, nawet w ostatniej chwili. Zziajani i spoceni. Nieistotne pomijamy.

Jeśli prezes uznałby, że powinien uczcić minutą ciszy pamięć zamordowanego człowieka , podkreślę – człowieka – nie polityka obozu, któremu z PiS byłoby nie po drodze, to przyszedłby.

Niech sobie Beata Mazurek tłumaczy, że "spóźnienie na dzisiejsze (tak mówiła wczoraj – red.) posiedzenie sejmu to czysty przypadek, proszę nie doszukiwać się w tym drugiego dna". Ma do tego prawo. Z tłumaczenia wydarzeń nadprzyrodzonych rozlicza ją kierownictwo partii. Ponad czterystu posłów zdążyło, a Jarosław Kaczyński, nie zdążył.

Nie wiem, czy atakowała nas właśnie Rosja, USA ogłosiły, że koniec z naszym sojuszem, a w domu prezesa zapaliło się niewyłączone żelazko – nic nie wskazuje, że do któregoś z tych wydarzeń doszło, na pewno poinformowałyby o nich media – faktem jest, że Jarosława Kaczyńskiego nie było.

Dlatego nie róbmy wielkiego zamieszania. Jeśli uważamy, że komuś należy się szacunek, to okazujemy to (tryb "pilne"). Prezes Kaczyński ma najwyraźniej inne zdanie w stosunku do śp. Pawła Adamowicza. Zawsze mógł w końcu "bez trybu" wejść na mównicę i pokazać, że jest inaczej.