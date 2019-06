Wiejas: "Dwie twarze abp Gądeckiego. Nie pomoże ścigać pedofila" (Opinia)

Abp Stanisław Gądecki ma dwie twarze. Jedną, przepełnioną bólem, pokazuje, gdy przeprasza ofiary wykorzystywane seksualnie przez duchownych. Drugą widzimy, gdy odmawia współpracy z prokuraturą, która ściga jednego z "wilków w koloratkach".

Metropolita poznański pisze również: "Jestem przekonany, że także ten film przyczyni się do jeszcze dokładniejszego przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w Kościele, jak i do wprowadzenia w życie zasad prewencji w każdej diecezji przez wszystkich księży biskupów oraz do przestrzegania przedwczoraj [9 maja 2019 roku – red.] ogłoszonego motu proprio papieża Franciszka".