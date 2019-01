W Polsce prąd będzie od tej pory już tylko drożał. Wystarczy spojrzeć na dane

Przepis stary jak świat: wykreować problem, by potem „ochronić” przed nim obywateli, zaskarbiając sobie ich dozgonną wdzięczność. I tak w ekspresowym tempie rząd ze wsparciem parlamentu i prezydenta postanowił wydać kolejne 9 miliardów złotych na dofinansowanie polskiej energetyki. PiS z porażki zrobiło sukces, „chroniąc” Polaków przed podwyżkami cen prądu.

Premier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas posiedzenia Sejmu, na którym zajmowano się sprawą podwyżek cen prądu. 28 grudnia 2018 r. (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Ten dramat, którego spektakularny finał mogliśmy oglądać w końcówce roku, rozpoczął się wiele lat temu. Od lat, niezależnie od opcji politycznej, rządy są niebywale spolegliwe wobec interesów i żądań górników. Według raportu WiseEuropa w ciągu ostatnich 25 lat z budżetu państwa dopłacono do branży górniczej blisko 230 miliardów złotych, czyli średnio 8,5 miliarda rocznie.

Teraz ta kwota rośnie o kolejne 9 miliardów w rekompensatach dla koncernów energetycznych za brak podwyżek cen prądu. Tymczasem to jedynie działanie doraźne, nierozwiązujące problemu. A problem jest taki, że polska energetyka jest niedoinwestowana, przestarzała, niewydajna, trująca i w takim jak obecnie kształcie nie do utrzymania w przyszłości.

Śmiertelny paradoks przemysłu górniczego

Według szacunków za parę lat zabraknie w Polsce energii elektrycznej. Gospodarka rośnie, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na prąd. Stare elektrownie się zużyją, a nowych nie ma za co zbudować. Teraz tym bardziej, gdy konieczne na inwestycje pieniądze przejada się w formie kiełbasy wyborczej.

Polska energetyka jest nie tylko niebywale kosztowna, ale generuje efekty uboczne. Głównie zdrowotne. Tragiczny paradoks polega na tym, że w kopalniach giną ludzie po to, by wydobywany przez nich węgiel mógł w formie smogu zatruwać tych, którzy do jego wydobycia dopłacają. Dopłacają sporo: na przeciętnego Polaka przypada ok 1 tys. złotych kosztów bezpośrednich (gotówka) oraz blisko 10 razy więcej w kosztach pośrednich.

Opóźnione koszty energetyki opartej na węglu to duża część z 44 tys. przedwczesnych zgonów spowodowanych fatalną jakością powietrza w Polsce. Pomimo szumnych zapowiedzi poprzedników przez 8 lat ich rządów nie powstała żadna alternatywa dla energii opartej na węglu. Elektrownia atomowa nie ma nawet swojej lokalizacji i najprawdopodobniej nigdy już nie powstanie. Koszty inwestycji są olbrzymie, a wraz z rosnącym rachunkiem bieżącego wsparcia dla węgla maleją szansę na poważną inwestycję w alternatywne źródło energii. Na świecie zachodzi odwrót od energetyki jądrowej. Atom przegrywa w rachunku ekonomicznym z panelami słonecznymi i wiatrem. Po prostu jest zbyt drogi.

Przypomnijmy sobie, co zrobiła Beata Szydło

Jak podaje OKO Press za kwotę jednorocznych dopłat do energii węglowej można wybudować elektrownię wiatrową o mocy największej polskiej elektrowni na węgiel (4 tys. mW Kozienice). Zamiast inwestycji w zdrową, czystą energię, my te pieniądze przejadamy. Zamiast w nowoczesne rozwiązania rząd PiS planuje inwestycję za 6 miliardów złotych w elektrownię węglową z Ostrołęce. Inwestycja ta jest absurdalna nie tylko z ekologicznego, ale przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia. Koszt wytworzenia jednej megawatogodziny prądu w elektrowniach węglowych wynosi w tej chwili około 300 zł, podczas gdy średnia cena na giełdzie mocy to 250 zł. Cenę obniża prąd z wiatraków oferowany poniżej 200 zł.

Bezsens inwestycji w kolejną elektrownię węglową pogłębia fakt, że obecne eksploatowane złoża węgla w Polsce wyczerpią się za 15-17 lat (Państwowy Instytut Geologiczny). Całkowite zasoby są znacznie większe, ale ich wydobycie wymaga inwestycji. Inwestycji, których się nie prowadzi, a pieniądze przejada się w formie dopłat do nierentownych kopalń i elektrowni.

Podwyżki cen energii nie spadły politykom na głowę z nieba. Nie jest to siła wyższa lub przypadek, lecz przewidywany efekt polityki energetycznej prowadzonej od lat. Rząd Beaty Szydło pod wzniosłymi hasłami obrony polskiego górnictwa nakazał spółkom energetycznym przejęcie nierentownych kopalni. W urzędniczym slangu operacja ta nazywała się „integracją pionową”. Skutek jest oczywisty – koszty utrzymania kopalni spółki energetyczne dopisały do rachunków za prąd. Nic innego nie mogły przecież zrobić. Problem powrócił ze zdwojoną siłą, bo dotychczas łatwiej było go ukryć w dopłatach bezpośrednich z budżetu, niż drażnić ludzi wysokością rachunków. Tym bardziej, że pech chciał, że trup wypłynął w bardzo złym momencie, akurat przed kampanią wyborczą do parlamentu.

Trzeba go jakoś znowu wepchnąć do szafy. I tu rząd Prawa i Sprawiedliwości jak zwykle nie zawiódł. PiS jest partią wyjątkowo nieudolną. Po trzech latach rządów wszystkie resorty rządu są w głębokim kryzysie. Jednak jedno zadanie partia wykonuje perfekcyjnie - jest nim propaganda. Tym razem wbrew oczywistym faktom, odpowiedzialnością za podwyżki próbuje obarczyć swoich przeciwników: PO i Unię Europejską.

Lech Kaczyński ramię w ramię z Donaldem Tuskiem

W 2017-18 roku Polska, tak jak cała reszta Europy, przyjęła pakiet klimatyczny, zobowiązując się do redukcji gazów cieplarnianych o 20 proc. Pakiet ten przewidywał wprowadzenie opłat za emisję. Twierdzenie, że źródłem podwyżek jest ta umowa, to wielopoziomowe kłamstwo. Po pierwsze mieliśmy 10 lat na przystosowanie się do jej wymogów. W tej sprawie nie zrobiono prawie nic. Wręcz odwrotnie, rząd prawicy ogłosił, że to na węglu będzie oparta długofalowa polityka rozwoju polskiej energetyki. PiS wprowadził też ustawę wiatrakową, która w Polsce całkowicie zniszczyła najszybciej rozwijający się sektor energetyki.

Po drugie, pakiet energetyczny negocjował Lech Kaczyński, ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej, ramię w ramię z Donaldem Tuskiem - ówczesnym premierem. Po trzecie nie ma odwrotu od energetyki ekologicznej. Prąd z wiatraków stale tanieje, a koszty zdrowotne utrzymania gospodarki węglowej rosną. Energetyka oparta na węglu to nie tylko 8,5 miliarda zł dopłat do węgla puls 9 do prądu, ale przede wszystkim 150 miliardów złotych kosztów zdrowia i życia dziesiątek tysięcy ludzi zatrutych smogiem (zasiłki, renty, opieka medyczna, utracone podatki itp.) - w tym także górników, którzy giną w katastrofach w kopalniach.

A tych katastrof będzie coraz więcej, bo po złoża trzeba sięgać coraz głębiej i ich wydobycie staje się coraz bardziej niebezpieczne. Z jednej strony rząd robi umizgi do górników, z drugiej świadomie i z premedytacją wysyła ich na śmierć. Od jakiegoś czasu wielkie gospodarki Europejskie mogą obyć się bez górnictwa. W upływającym roku właśnie zamknięto ostatnią kopalnię węgla kamiennego w Niemczech. Kopalnie w Wielkiej Brytanii zamknięto kilkadziesiąt lat temu. Tymczasem u nas premier wylewa krokodyle łzy w świetle jupiterów, ale nie robi nic, by w przyszłości ograniczyć liczbę górników, którzy prędzej czy później zginą w wypadkach. I wszystko to w imię pomocy dla braci górniczej i ochrony zwykłego człowieka?

Skąd się borą pieniądze na dopłaty?

Odpowiedź jest banalna i taka jak zawsze - z podatków. Tym razem, głównie ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. W ten sposób środki, które miały być przeznaczone na inwestycje prowadzone po to, by emisję ograniczyć, przejadamy w rachunkach, by emisję za wszelką cenę utrzymać, sztucznie zaniżając ceny prądu z węgla i administracyjnie eliminując konkurencję.

Polityka energetyczna rządu Prawa i Sprawiedliwości to oszustwo. Sprytne, tym bardziej że odpychając od siebie odpowiedzialność, to Unię Europejską można uczynić winnym i przygotować grunt pod Polexit oraz pozbycie się znienawidzonych przez rządzących ograniczeń własnej władzy.

Skoro Polacy tak Unię kochają, to trzeba ją w ich oczach obrzydzić. Dyskusja o wysokości rachunków za prąd jest po temu doskonałą okazją. Dobry premier Morawiecki chroni Polaków przed podwyżkami, które wymusza zła Unia. Gdy Komisja Europejska uzna, że ustawa o dopłatach jest niezgodna z unijnym prawem, bo stanowi niedozwoloną pomoc publiczną, i zablokuje jej wejście, to będzie najlepszy prezent noworoczny dla PiS. To UE podwyższa ceny prądu w Polsce. Nie kochamy już tej Unii tak bardzo, prawda? Za to premiera Morawieckiego, który walczy z Brukselą jak lew, by rachunki obniżać, kochamy coraz bardziej. I o to chodzi. Szczególnie przed wyborami.

Opozycja wpadła w zastawione sidła

I zagłosowała prawie w całości za wprowadzeniem ustawy o dopłatach. PO uległa kolejnemu szantażowi - albo jesteś za podwyżkami cen prądu, albo głosujesz zgodnie z wolą rządu. Teraz już trudno będzie opozycji krytykować władzę za populizm, za rozdawnictwo w kampanii wyborczej, skoro sama się do tego rozdawnictwa walnie przyczyniła.

Dla porównania: długo debatowany projekt 500+ był tak krytykowany za zbyt wysokie koszty: „Budżet tego nie wytrzyma”. Koszty 500+ wynoszą 24,5 miliarda rocznie. Teraz PO poparła przepchnięcie w parę godzin projektu o wydatkach na prawie połowę tej kwoty. Bez jednego głosu protestu.

Jeśli Platforma Obywatelska będzie tak doskonale przewidywalną opozycją jak do tej pory, tak koniunkturalną i bezideową jak w przypadku tego głosowania, jeśli będzie wierzyć, że wyborcy są tak głupi, że zawsze zagłosują na tego, kto ich przekupi ich własnymi pieniędzmi, jeśli ma zamiar licytować się z populistami na populizm, to przegra. To droga donikąd. Tym bardziej że stawia PO na przegranej pozycji niezależnie od ostatecznych wyników wyborów.

Mechanizmu cen urzędowych za prąd w Polsce nie da się bowiem utrzymać. Kontrakty terminowe na dostawy prądu zawierane na 2019 r. wyznaczają cenę o 40 proc. wyższą niż w 2018. Zniesienie tych podwyżek kosztuje budżet 9 miliardów. Lecz to nie koniec, wręcz odwrotnie, to dopiero początek. Kontrakty na 2020 r. są droższe o 190 proc., a na rok później o 240 proc.

To oznacza, że by utrzymać wysokość rachunków na niezmienionym poziomie, ktokolwiek wygra, będzie musiał w pierwszym roku rządów dopłacić 43 miliardy, a rok później już 54. Tego żaden budżet nie wytrzyma. A problem będzie się pogłębiał. Z braku inwestycji, a tych nie będzie z braku pieniędzy, ceny prądu będą iść w jednym kierunku - w górę. Jeśli PO wygra wybory, to ona dosadnie ten rachunek. Jeśli przegra, nie będzie mogła nawet krytykować rządu.