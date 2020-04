W malinowym chruśniaku, ale może być w sadzie jabłoni (Felieton)

Posłowie, tak raz na cztery lata, a prezydent raz na lat pięć, kochają Polaków. Krótka to miłość, ale z ich strony pełna uniesień i słów tyle wzniosłych, co pustych.

Widok prezydenta Andrzeja Dudy w sadzie kwitnących jabłoni zapamiętam na długo. Wydawać by się mogło, że to przyjemne wspomnie. Niestety, jest ono raczej z gatunku przeżyć traumatycznych.

Dylewo koło Grójca kandydat na prezydenta Andrzej Duda odwiedził, żeby zakomunikować wyborcom, że jest sucho. A jak jest sucho, to jest susza. A jak jest susza, to ziemia jest sucha. Kandydat Duda przypominał, że jabłonie mają szczęście, bo mają długie korzenie.

A szczęścia posiadania długich korzeni nie mają za to zboża – tu kandydat pochylił się nad zbożami ozimymi (kilka tygodni za późno) i nad jarymi (parę tygodni za wcześnie). Wiele bym dał, żeby zobaczyć w tym momencie minę I Andrzeja Dudy (wiadomo, że potrafi być bardzo ekspresyjny) I ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który mógł poczuć się (nie wie, czy tak było) zakłopotany pustosłowiem kandydata. Niestety ich twarze były skryte za maskami.

Ale tak w ogóle to żałuję bardzo, że prezydent nie rozwinął myśli o suszy. Mógłby wtedy przypomnieć choćby o roli bobrów, naturalnych fachowców od małej retencji, które nie tak dawno jego zamaskowany towarzysz chciał wystrzelać i zrobić z nich polską viagrę lub kiełbasę.

Cóż, w miłości i w czasie kampanii wyborczej - nawet jeśli to pseudo kampania i pseudowybory – wszystkie chwyty są dozwolone. Temperatura musi rosnąć.

Przypomniał mi się on później, gdy po raz kolejny odtwarzałem zaloty Andrzeja Dudy do wyborców. Patrzyłem, słuchałem i szukałem w pamięci jego wystąpień z ostatnich tygodni, które, choć śladowo wskazywałyby, że kandydat ma Polakom coś istotnego do powiedzenia.