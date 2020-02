Ustawa dyscyplinująca sędziów. Sąd Najwyższy na wojnie z PiS. Kaczyński czeka na podpis prezydenta

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości oczekuje od prezydenta Andrzeja Dudy, że ten uchwaloną przez Sejm ustawę dyscyplinującą sędziów podpisze jak najszybciej. Najpierw jednak ustawa musi trafić na jego biurko. Głowa państwa na przeanalizowanie nowego prawa i złożenie podpisu ma 21 dni. – Szef nie musi się spieszyć – przyznaje jego współpracownik.

– Andrzej zrobi to raczej szybciej niż później – słyszymy.

Sam Duda na Forum Ekonomicznym w Davos w czwartek mówił: – Kiedy tylko wrócę do Warszawy, mam nadzieję, że ta ustawa zostanie mi w miarę szybko przedłożona i wtedy się nad nią pochylę.

Najpierw jednak – wskazują nasi rozmówcy – głowa państwa może zaczekać na to, aż w sprawie wniosku premiera wypowie się Trybunał Konstytucyjny. Przypomnijmy: premier Mateusz Morawiecki zdecydował się skierować do TK wniosek o zbadanie przepisów zastosowanych w uchwale Sądu Najwyższego. Wcześniej z wnioskiem o "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego" do TK zwróciła się marszałek Sejmu.