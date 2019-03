TYLKO W WP: ”Zarzuty bezzasadne". Gowin odpowiada francuskiej minister ws. konferencji w Paryżu

Wicepremier Jarosław Gowin odpowiada na zarzuty francuskiej minister edukacji, która twierdzi, że na paryskiej konferencji o Holokauście polska widownia miała się dopuścić antysemickich wypowiedzi. W Wirtualnej Polsce jako pierwsi publikujemy fragmenty korespondencji.

Nie milkną echa po paryskiej konferencji , która 21 lutego odbyła się w École des hautes études en sciences sociales (Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych, EHESS). Podczas debaty pt.: "Nowa polska szkoła historii Zagłady", według jednej ze stron sporu paneliści mieli wygłaszać "wypowiedzi antypolskie", według drugiej natomiast, zgromadzona publiczność odpowiadała "antysemickimi okrzykami". WP jako pierwsza poznała treść listu premiera Jarosława Gowina do francuskiej minister edukacji Frédérique Vidal, w której odpowiada on na zarzut braku reakcji polskich władz.

Francuska minister krytykuje polski rząd

Fakt, że sama konferencja została skrytykowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz polską ambasadę we Francji, zdaniem Vidal może zostać uznany za „niedopuszczalną ingerencję w wolność badań naukowych”. W niedzielę 3 marca wicepremier Gowin zapowiedział, że w poniedziałek oficjalnie ustosunkuje się do tego stanowiska.

Chwilę po przesłaniu liczącej cztery strony korespondencji dyplomatycznej do ambasady w Paryżu, która przekaże go dalej francuskiemu ministerstwu nauki, dotarłem do źródła, zapoznając się z argumentacją strony polskiej. Zgodnie z naszą wiedzą, aby tej rangi pismo dyplomatyczne mogło być przesłane do przedstawiciela rządu innego państwa, musi ono uzyskać również akceptację Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz polskiego MSZ, które to organy państwa nie wyraziły swojego sprzeciwu.