TYLKO w WP. Owsiak miesza w stawce, Duda wygrywa (BADANIE)

Wasz Sejm, nasz Senat i może prezydent – do tego sprowadzała się główna teza przemówienia, które Donald Tusk wygłosił 4 czerwca w Gdańsku. Z badania na panelu Ariadna przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że to nierealny plan.

Występując w Gdańsku przewodniczący Rady Europejskiej, mobilizował opozycję przed jesiennymi wyborami do parlamentu. Zachowując urzędowy optymizm Donald Tusk, nie był w stanie ukryć tego, że zwycięstwo w wyborach do Sejmu to misja z rodzaju niemożliwych.