Tylko w WP. Nowy spot PiS-u. "Polacy w sondzie ulicznej krytycznie o euro"

Na sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie, zarówno prezes Kaczyński jak i premier Morawiecki poruszyli tematykę wejścia do strefy euro. Krytyka euro stanowi również temat nowego spotu partii, który oficjalnie został zaprezentowany na niedzielnej konferencji prasowej.

Wypowiedzi polityków opozycji na temat przyjęcia w Polsce euro puszczane na tablecie, następnie opinia przechodniów, sceptycznie nastawionych do idei wspólnej waluty, która miałaby zastąpić złotówkę. W takiej formie Prawo i Sprawiedliwość w nowym spocie, który prezentujemy jako pierwsi na Wirtualnej Polsce, kontynuuje przesłanie z sobotniej konwencji partii w Lublinie. Jej hasło przewodnie: ”Europejskie zarobki - nie ceny!”, prezentowane będzie jako główna oś kampanii na drugą połowę kwietnia. Spot ma za zadanie wzmocnić przesłanie o ”decydowaniu za siebie” w wyborach europejskich, które odbędą się 26 maja.

- Politycy KE wielokrotnie mówili, że chcą szybko wprowadzić euro. To temat, do którego powinni się odnieść również w kampanii europejskiej. My mówimy: najpierw europejskie zarobki, a nie ceny. Spot pokazuje, że Polacy nie chcą waluty euro - mówi nasz rozmówca z Nowogrodzkiej.