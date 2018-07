TVP może skorzystać z porad Lecha Wałęsy. To superkuracja czyniąca cuda

„Stłucz se pan termometr, nie będziesz miał gorączki” – w ten sposób Wałęsa zbywał niewygodne pytania. Niczym nieskażony strumień myśli b. prezydenta nie znalazł większego zastosowania w medycynie. Nie znaczy to, że nikogo nie korci do skorzystania z porad. Receptę może zrealizować TVP.

Jeśli ktoś nie słyszał co to są paski TVP i TVP Info, to albo przez ostatnie lata nie było go w Polsce, albo znajdował się w stanie głębokiej hibernacji. Przyjmijmy, że kilka takich osób się znajdzie, więc należy im się krótkie wyjaśnienie. Paski ubogacają przekaz programów informacyjnych TVP. Próbki: "Totalna opozycja nie chce zmian prowadzących do likwidacji patologii w sądownictwie", "Totalna klęska totalnej opozycji", "Totalna opozycja wciąż nakręca spirale agresji".