Aleksander Kwaśniewski to najlepszy prezydent po 1989 roku. Nasz sondaż

"Kto według Ciebie była najlepszym prezydentem Polski o 1989 roku?” – takie pytanie Wirtualna Polska zadała Polakom. Z badania na panelu Ariadna wynika, że "numerem 1" jest zdecydowanie Aleksander Kwaśniewski.

Po 1989 r. Aleksander Kwaśniewski jako jedyny sprawował urząd przez dwie kadencje (1995-2005). Udało mu się to, pomimo że karierę polityczną rozpoczynał jeszcze w PRL. Nie tylko odkleił od siebie łatkę komunistyczneg dygnitarza, ale do historii przeszedł jako prezydent, za czasów którego Polska stała się najpierw członkiem NATO, a następnie Unii Europejskiej. Do tego został zapewne zapamiętany jako prezydent, który potrafił sprzeciwić się SLD, partii z której się wywodził.