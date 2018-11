To żaden grzech załatwić fuchę dla rodziny. Zielone światło dla polityków

Polaków nie bulwersuje załatwianie posad dla członków rodziny przez polityków. Prawie połowa z nas zrobiłaby tak samo – wynika z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna.

Znalezienie dobrej fuchy dla rodziny i znajomych do perfekcji doprowadził poseł PiS Marek Matuszewski. Jak ustalił "Fakt", zanim w listopadzie 2018 roku poseł został zawieszony w prawach członka partii załatwił w Zgierzu posady i miejsca na listach wyborczych PiS: swojej córce i synowi, chrześniakowi, ciotecznej siostrze żony, jej mężowi oraz ich synowi i jego żonie.

Praca czeka na zdolnych

"Układ zgierski" naprawdę imponuje. Przy nim, posada w Banku Światowym dla Jakuba Kamińskiego, syna koordynatora służb i wiceprezesa partii rządzącej Mariusza Kamińskiego, wygląda niewinnie. I choć pieniądze dla Kamińskiego juniora, "niewinne” już nie są – to nawet ok. 150 tys.dol. rocznie - to przecież Jakub Kamiński oficjalnie zdobył stanowisko nie dzięki poparciu ojca (jego była żona pracuje w NBP) i jego wieloletniego przyjaciela, szefa NBP Adama Glapińskiego.