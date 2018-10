To doskonała wiadomości dla pierwszej damy. Agata Korhauser-Duda ma powody do zadowolenia

Po serii dziwnych zachowań podczas oficjalnych wystąpień u boku męża, zapytaliśmy Polaków jak oceniają Agatę Kornhauser-Dudę. Z badania na panelu Ariadna wynika, że pierwsza dama jest na ogół postrzegana pozytywnie.

Potem doszło jednak do kilku drobnych incydentów z jej udziałem. Gdy w Australii grupa Polonii krzyczała do Agaty Kornhauser-Dudy: "Wolność, równość, demokracja", pierwsza dama zaczęła przyklaskiwać. Nie był wątpliwości że był to gest dezaprobaty. Z kolei podczas najnowszej wizyty, tej w Nowym Jorku, gdy niewielka grupa Polonusów wznosiła okrzyki: "Konstytucja”, Agata Duda zaczęła dyrygować krzyczącymi.