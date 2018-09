Paweł Wiejas: W pierwszej damie wzbiera gniew. Nie wiem jak wy, ja będę uciekał

Agata Kornhauser-Duda powinna mieć pensję. Bezwarunkowo i natychmiast. Niby dlaczego całe kieszonkowe, które dostaje od męża, ma wydawać na leki uspokajające, których potrzebuje przecież każdy pracujący w stresogennych warunkach? To niedopuszczalne.

Praca pierwszej damy, to zawód podwyższonego ryzyka – każdy patrzy co robisz, jak to robisz. Dama musi też pięknie wyglądać i w każdej sytuacji trzymać fason. A jak tu trzymać fason, kiedy co rusz podskakuje ci ciśnienie.