Terlikowski: nie jest potrzebna dymisja Episkopatu. Ale słowa już nie wystarczą

Teraz słowa już nie wystarczą. Konieczne są decyzje, w tym decyzja o powołaniu komisji, która zajmie się wyjaśnieniem mechanizmu krycia pewnych sytuacji, a także sprawdzi, ilu rzeczywiście jest przestępców seksualnych wśród kapłanów - mówi filozof i publicysta Tomasz Terlikowski.

W Polsce, choć oczywiście pewne zjawiska także występują, to nie w takim stopniu i nie na taką skalę, więc można mieć nadzieję, że i skandale będą miały nieco mniejszy zakres. W Chile było jeszcze trudniej, bo tam spora część Episkopatu kryła księdza Karadimę, który wcześniej - jako postać charyzmatyczna - wykreował część ze swoich współpracowników na biskupów. Od jakiegoś czasu trwał tam bunt katolików świeckich, a sam papież nie był adekwatnie informowany o sytuacji. Stąd tak radykalna decyzja. I znowu w Polsce nie mamy do czynienia z takim problemem.

Całkowicie zgadzam się z prymasem Polski. W Polsce nie ma powodu do dymisji Episkopatu choćby dlatego, że w części diecezji sytuacja jest już unormowana, standardy ochrony dzieci są wprowadzone, a biskupi błyskawicznie reagują na problemy. Jakby tego było mało, część z zarzutów dotyczy przeszłości, w której ordynariuszami czy metropolitami byli inni ludzie. Nie widać więc powodu, by za ich błędy odpowiadać mieli obecni biskupi. I już tylko z tych dwóch powodów nie widać przyczyn do dymisji całego Episkopatu.

Nasze tezy nie są sprzeczne. Ja mówię o tym, że będzie coraz więcej spraw, coraz więcej ofiar będzie mówić, a media będą o tym trąbić 24 godziny na dobę. A ty o tym, że biskupi będą chcieli przeczekać. Ja się z tym zgadzam, ale wydaje mi się, że tym razem będzie to trudniejsze. Pedofilia czy przestępstwa seksualne kapłanów budzą ogromne emocje i trudno będzie je spacyfikować. Także Stolica Apostolska jest obecnie mocno zdeterminowana, by pokazać, że sprawy idą do przodu. I to ona będzie naciskać. Efektem mogą być działania, ale zgadzam się - wcale nie muszą. Jeśli ich jednak nie będzie, to Kościół w Polsce nie tylko błyskawicznie straci autorytet, ale też przyspieszony zostanie proces laicyzacji.