Wiejas: "Abp Sławoj Leszek Głódź przeprasza. Raczej nie wie, za co" (Opinia)

Książę Kościoła, abp Sławoj Leszek Głódź powiedział: "Przepraszam”. Byłoby to wydarzenie niezwykłe, gdy nie niedopowiedzenie. Księże arcybiskupie, czy obejrzał już ksiądz film "Tylko nie mów nikomu"?

Tak czysto, po ludzku, to nie do przyjęcia. Z arcybiskupa bije buta, zadufanie, pogarda dla maluczkich.

Pisze: "Użyłem niewłaściwych słów. Chcę zapewnić, że nie miały one na celu urazić ofiar pedofilii". Zapewnia również, że "w Archidiecezji Gdańskiej nie ma i nie będzie przyzwolenia na pedofilię. (…) W każdym zgłoszonym przypadku nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży działa specjalna Komisja Archidiecezjalna. Komisja ta również prowadzi sprawy śp. ks. Franciszka Cybuli i śp. ks. Henryka Jankowskiego ".

Księże arcybiskupie, przeprosiny miałyby wielką moc, ale dalej nie wiemy, czy obejrzał ksiądz "Tylko nie mów nikomu". Jeśli nie, to ksiądz arcybiskup nie wie, za co przeprasza. A wtedy przeprosiny nie są wiele warte.

To nikt inny, jak ksiądz arcybiskup odsądzał od czci i wiary tych, którzy oskarżali prałata Henryka Jankowskiego. A teraz okazuje się, że u księdza arcybiskupa ma się toczyć bezstronne postępowanie w tej sprawie?

A co wie ksiądz o cierpieniu ofiar? Jeśli nie dowiedział się tego z filmu, to jedyną możliwością jest to, że wiedział o innych "niefilmowych" przypadkach.