Szef MSW: Koniec obcych wpływów na meczety w RFN

Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer chce ukrócić finansowanie i indoktrynację niemieckich meczetów przez obce państwa.

Chce on, by obce wpływy zastąpione zostały własną inicjatywą niemieckich muzułmanów nie tylko na polu organizacji i finansowania swoich gmin, lecz także dostosowaniem kształcenia imamów do potrzeb tej wspólnoty wyznaniowej w Niemczech.

"Meczety muszą się tak zorganizować, żeby odpowiadały wymogom określanym przez konstytucję, umożliwiającym kooperację z instytucjami państwowymi. Innym ważnym zagadnieniem jest to, jak wiara muzułmańska i związane z nią przekonania i zwyczaje na co dzień były do pogodzenia z niemiecką kulturą i społeczeństwem. Istnieje też potrzeba, by niemieccy muzułmanie wyjaśnili kwestie wartości pomiędzy sobą i muzułmańskimi imigrantami, którzy w latach 2015 i 2016 przybyli do Niemiec" – postuluje Horst Seehofer.