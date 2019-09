Świetlik: Czy "skok" Mateusza Morawieckiego będzie nadal trwał? (OPINIA)

Opozycja twierdzi, że "skok" Mateusza Morawieckiego z ostatnich czterech lat to pożyczka, za którą przyjdzie nam drogo zapłacić. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że to trwała inwestycja, która będzie coraz bardziej profitować lokując Polskę w gronie nie tylko najbogatszych, ale i najszczęśliwszych społeczeństw świata. Taki cel miała sobotnia konwencja PiS.

Mówiąc językiem korporacyjnym lubelska konwencja PiS miała wykazać, że PiS wytacza sobie bardzo ambitne KPI – cele do zrealizowania. A także, że zapewni środki by je sfinansować. Te "kejpiaje" to zarazem marzenie dużej części społeczeństwa – o bezpiecznym, dostatnim, ale przede wszystkim szczęśliwym życiu – tym, by Polska była "najlepszym miejscem do życia w Europie".