Sprawa abpa Głódzia. Nuncjatura do WP: nie jesteście kompetentni w tej sprawie

Redakcja WP zadzwoniła do nuncjatury apostolskiej w Warszawie, żeby dowiedzieć się, czy będzie jakaś reakcja w sprawie gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia. Dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy w tej sprawie kompetentni i odpowiedzi dla nas nie będzie.

Abp Sławoj Leszek Głódź odprawia mszę św. w Gdańsku

Przypomnijmy, że arcybiskup gdański Głódź został oskarżony przez 16 księży z Trójmiasta o ubliżanie im, publiczne poniżanie i psychiczne znęcanie się nad księżmioraz żądanie dodatkowych korzyści majątkowych od poszczególnych parafii.

W tej sprawie odbyły się w Gdańsku dwa protesty przed Kurią (3 listopada i 1 grudnia) oraz pojawiła się petycja online do papieża Franciszka.

Gdańska świecka katoliczka Justyna Zorn napisała także list do nuncjusza, abpa Salvatore Pennacchio. W liście tym pisała, że ”jako wierząca i praktykująca katoliczka, wraz z grupą wiernych archidiecezji gdańskiej, czuję się zaniepokojona i zdezorientowana sytuacją w gdańskim Kościele, a w szczególności jego milczeniem w sprawach ważnych i trudnych, bezpośrednio dotyczących Kościoła, który także my, wierni, współtworzymy”.

Domagała się spotkania z nuncjuszem i reakcji na protesty pod Kurią. Bez rezultatu. Justyna Zorn zdecydowała się więc upublicznić swój list, który wysłała do redakcji WP. Opublikowaliśmy go w środę.

My z kolei zadzwoniliśmy do nuncjatury apostolskiej w Warszawie z pytaniem, czy będzie jakaś reakcja na protesty świeckich i księży z Gdańska.

Sebastian Łupak: W Gdańsku były dwa protesty przed Kurią w sprawie abpa Głódzia. Ich organizatorka – katolicka świecka, Justyna Zorn – wysłała do mediów list, który wcześniej, bo 14 listopada wysłała do nuncjatury. Bez odpowiedzi do dziś.

Ks. parałat Kryspin Dubiel, Radca Nuncjatury: Tak. Taki list dotarł.

Czy będzie jakaś reakcja nuncjusza na ten list?

Ale to pan podpisał ten list czy nie?

Nie, nie ja. Podpisała go pani Zorn…

No to niech pani Zorn się tym interesuje.

Pani Zorn się tym interesuje. Ale jako że nie miała żadnej odpowiedzi, wysłała list do WP. Ja znam jego treść, czytelnicy WP także.

Jeśli pani Zorn pisała korespondencję do nuncjusza, to było to owiane woalem prywatności. A jeśli wysłała go do mediów i to jest list otwarty, to poinformowała wszystkich.

No tak.

To teraz musimy zdecydować, czy to jest wciąż korespondencja, czy już forma protestu. To kwestia interpretacji.

Nuncjusz Salvatore Pennacchio

A ksiądz jak to interpretuje?

Korespondencja to kwestia między piszącym a odbierającym. A teraz to nabiera innego wymiaru i trzeba to jakoś zinterpretować. Źródłem właściwym dla pana będzie więc pani Zorn.

Ale ja już z nią rozmawiałem. Ona jest rozczarowana, że od półtora miesiąca nie ma żadnej reakcji nuncjatury na protesty w Gdańsku. Moje pytanie: czy będzie jakaś reakcja?

Proszę dać nam czas.

Czyli potrzebna jest cierpliwość w tej sprawie?

Kwestia jest taka, że jest ktoś, kto pisze protestując i jest ktoś, kto pisze wyrażając poparcie. Głosy są podzielone. Pani Zorn ma prawo, więc napisała. To wymaga czasu.



Czyli jakiś list z poparciem dla abpa Głódzia też dotarł do nuncjatury? Powiedział ksiądz: ”ktoś pisze protestując, ktoś pisze wyrażając poparcie. Głosy są podzielone”.

Nie, ja nie powiedziałem, że list z poparciem dotarł.

Abp Głódź idzie w sierpniu 2020 na emeryturę. Czy nuncjusz już zaczął procedurę wyboru nowego biskupa?

To nie jest temat na rozmowę na telefon. Pan nie jest kompetentny, żeby takie pytania zadawać.

Ja się nie znam na procedurach kościelnych, dlatego pytam, czy taka procedura już się zaczęła i ile potrwa, żeby zdążyć z wyborem do sierpnia?