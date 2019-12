Świeccy w liście do nuncjusza: Głódź daleki od ewangelicznej skromności

Świeccy wierzący z Gdańska wysłali pismo do nuncjusza apostolskiego abpa Salvatore Pennacchio. W liście, który udostępnili redakcji WP, piszą: "Jest dla nas nie do przyjęcia, że Kościół nie reaguje na zgłoszenia pedofilii czy mobbing".

KiIka dni później grupa 16 anonimowych księży z Trójmiasta wysłała list do nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Księża potwierdzili w liście prawdziwość zarzutów wobec abpa Głódzia. Księża ci do dziś się nie ujawnili, ale też nie doczekali się odpowiedzi na swój list.

Kolejny ruch wykonały osoby świeckie z Gdańska: zorganizowały one dwa protesty pod Kurią w Gdańsku Oliwie. Pierwszy protest miał miejsce 3 listopada, drugi 1 grudnia. Na czele zgromadzenia stanęła wtedy gdańszczanka Justyna Zorn.

Jak Zorn mówi WP, tuż po pierwszym proteście grupa około 20 osób świeckich z Gdańska wysłała swój list do nuncjusza. Trafił on na biurko adresata 14 listopada.

Zorn: - Do dziś nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi, żadnej reakcji, dlatego postanowiliśmy go opublikować w mediach.

Justyna Zorn mówi, że dzwoniła dwukrotnie do radcy nuncjatury apostolskiej w Warszawie, ks. prałata Kryspina Dubiela, ale rozmowy te nie przyniosły żadnych konkretów. Zorn chciała wiedzieć, czy nuncjatura zareaguje na protesty świeckich pod Kurią.

Zorn: - Pytałam, czy wiedzą, co się u nas dzieje i jaka będzie ich reakcja. Do dziś nie mamy nic: ani odpowiedzi, ani wyznaczonej daty spotkania z nuncjuszem. Piszemy więc dalej, bo nie odpuścimy. Teraz czas na list do Sekretariatu Stanu, czyli takiego papieskiego MSZ w Watykanie.