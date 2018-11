Spod garnituru Rachonia wystawał rąbek kostiumu z penisem. TVP w końcu to zobaczyła

Jeszcze jako szeregowy działacz PiS paradował przebrany za gigantycznego penisa z napisem "Putin". Teraz, jako dziennikarz TVP Info pozwalał, aby w jego programie pojawiła się grafika z twarzą Putina na tle z puszek z cyklonem B. TVP wysłała Rachoniowi sygnał ostrzegawczy.

Najlepiej dla wszystkich byłoby, gdyby Michał Rachoń nigdy nie zdjął stroju penisa. Dlaczego? Nie potrafi wyjść z roli klauna. Dziennikarstwo myli z aktorstwem, a program informacyjny z podrzędnym kabaretem. Jeśli coś może podobać się widzom, to chyba to, że Rachoń jest niczym wulkan energii – nadyma się i macha rękami już w pierwszej minucie, a kończy w ostatniej.

Jak Rachoń wspiął się na "szczyt" (lub sięgnął dna)

W środę wieczorem można było odnieść wrażenie, że prowadzący "Minęła 20" dorwał się w jakiejś "Stokrotce" do niezabezpieczonej jeszcze przez policję paczki bananów z wkładką.

Przerost formy nad treścią. I o to chodzi?

Rachoń lubi przebieranki i inscenizacje - to już wiemy. Dowiódł tego wielokrotnie w swoich programach. Wiemy również, że nie musi być u niego mądrze, ale kontrowersyjnie. To u niego jego ulubieniec Wojciech Cejrowski mógł spalić flagę Unii i sugerować, że Donald Tusk jest homoseksualistą. W takich momentach Rachoń jest wniebowzięty, co widać po szerokim uśmiechu i przyśpieszonym kiwaniu się z boku na bok.