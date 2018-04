Sondaż: PiS boi się powrotu Tuska i szuka na niego haków

Czy Donald Tusk po zakończeniu drugiej kadencji na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej wróci do krajowej polityki? To pytanie nurtuje nie tylko polityków PO, ale również PiS. Zdaniem respondentów, w sondażu przeprowadzonym na panelu Ariadna na zlecenie WP, rządzący obawiają się jego powrotu.

Polacy uważają, że Prawo i Sprawiedliwość obawia się Tuska. Aż 58 proc. respondentów twierdzi, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego boi się powrotu byłego premiera do polskiej polityki. Przeciwny pogląd wyraża 13 proc. respondentów, natomiast 29 proc. nie ma zdania na ten temat. O lęku PiS przekonani są szczególnie wyborcy PO.

PiS wykorzystuje prokuraturę?

Opozycja często zarzucała obozowi rządzącemu, że przeprowadził reformę sądownictwa, by zapewnić sobie pełnię władzy i skutecznie "kneblować" politycznych przeciwników. O wykorzystywanie prokuratury i wpływanie na sądy, PiS oskarżał m.in. Grzegorz Schetyna, który twierdził , że trzymiesięczny areszt dla oskarżonego o korupcję Stanisława Gawłowskiego był zbędny. Presja ze strony prokuratury ma również dotyczyć Donalda Tuska.

Wydaje się, że argumenty opozycji docierają do Polaków - 47 proc. z nich uważa, że Zjednoczona Prawica angażuje prokuraturę do "szukania haków" na byłego premiera. Tylko 13 proc. respondentów wierzy, że tak nie jest. Zwraca uwagę fakt, że nawet wyborcy PiS dostrzegają nadużycia partii rządzącej - 33 proc. jej sympatyków wyraża opinię, że ugrupowanie wykorzystuje śledczych do walki z Tuskiem.