Sondaż. Jeśli już zmieniać konstytucję, to trzeba wzmocnić prezydenta

Zarówno PiS, jak i prezydent Andrzej Duda prą – niezależnie od siebie - do zmiany konstytucji. Z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla WP wynika: Polacy nie chcą zmiany konstytucji. A jeśli już, to z silnym prezydentem.

Zapomnieli zapytać Polaków

Jeśli badani w ogóle dostrzegają potrzeby zmian, to 50 proc. z nich uważa, że powinny być one poważne. 22 proc. jest przekonanych o tym, że konstytucję należy napisać zupełnie od nowa. Za niewielkimi zmianami opowiedziało się 27 proc.

Ankietowani nie mają za to wątpliwości, komu najbardziej zależy na zmianie konstytucji. Choć to prezydent pierwszy wystąpił z inicjatywą, to jako tego, który do zmian prze najbardziej, wskazują prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tak uważa 33 proc. badanych. O tym, że na zmianach najbardziej zależy prezydentowi, uważa zaledwie 9 proc. Polaków.