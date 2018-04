Sondaż dla WP. Ministrowie oddadzą nagrody. Wiemy, co na to Polacy

Decyzją Jarosława Kaczyńskiego, ministrowie mają przekazać przyznane im dotychczas nagrody na cele społeczne. Większość Polaków ocenia ten pomysł pozytywnie. Zwłaszcza wyborcy PiS.

Do czasu. Kilka dni temu oznajmił, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu przekażą dotychczasowe premie Caritasowi. Mają na to czas do połowy maja.