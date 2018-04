Słupki PiS jeszcze sobie pewnie poprawi, lecz rany już nie zagoi

Ministrowie, posłowie, senatorowie PiS myśleli, że stanowią, niechby zdyscyplinowaną, lecz przecież gwardię wodza – nagle widzą, że się znaleźli w kompanii karnej. Prezes w panice zrobił ruch samobójczy i już nie pilnuje aby pretorianom niczego nie brakowało.

Po czymś takim trudno o miłość, ale zostaje strach. W ten sposób też można rządzić, choć Wielki Brat lubi by go także kochali. Ale trudno, damy se radę. Lecz histeryczna rejterada męża, który miał być opatrznościowy, kompromituje go. Nagle się okazuje, że to mały, pod każdym względem, człowieczek, przestraszony i zagubiony, którego nie ma za co poważać i którego nie trzeba się bać. Trudno określić podmiot, który teraz pokazał swoje nieosłonięte podbrzusze, ale wiadomo o co chodzi. Taka sytuacja to początek końca dla dyktatora, czy choćby aspirującego do takiej roli.