Słowik: Tym razem się udało. Z naciskiem na "tym razem" [OPINIA]

Tragedia w Smoleńsku z 2010 r. była dramatem, który nie miał prawa się zdarzyć, ale się zdarzył. Do dziś debatujemy w Polsce na temat przyczyn katastrofy. Natomiast chyba wszyscy mamy przekonanie - niezależnie od łączących i dzielących nas opinii i ocen - że doszło do szeregu nieprawidłowości. Ba, to przekonanie legło u podstaw wprowadzenia zmian prawnych. Przykładowo niedopuszczalne jest, aby na pokład jednego samolotu wsiadło wielu kluczowych urzędników państwowych. Niedozwolone jest - i obudowane szeregiem bezpieczników - by pasażerowie wywierali wpływ na załogę.