Sąd Najwyższy. Janik: "Koniec epoki rządów Małgorzaty Gersdorf - w SN idzie nowe" [OPINIA]

Sąd Najwyższy. Wirus komplikuje i tak trudną sytuację

Zgodnie z Konstytucją, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego. Problem w tym, że to zgromadzenie ogólne nie mogło się odbyć z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem (jak tłumaczył Michał Laskowski, sędziowie SN z uwagi na wiek są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo). Nie było też możliwości przeprowadzenia wyboru w sposób zdalny, ponieważ nie pozwala na to regulamin Sądu Najwyższego (na marginesie - regulamin SN ustala prezydent, więc pretensje o jego treść powinny mieć innego adresata niż Małgorzata Gersdorf).

I tak oto, dość przypadkowo, doszło do sytuacji, w której nie dokonano wyboru kandydatów na następcę pani prezes. Zgodnie z ustawą "represyjną" z grudnia 2019 r., jeżeli kandydaci na to stanowisko nie zostali wybrani zgodnie z zasadami, prezydent powierza wykonywanie obowiązków prezesa wskazanemu przez siebie sędziemu. Przepis ten, co oczywiste, napisany został przez PiS tylko po to, aby móc go później instrumentalnie wykorzystać - choć wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tego akurat w sytuacji wywołanej epidemią.