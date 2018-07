Roman Giertych: Realne sankcje wobec PiS

Na różne sposoby opozycja próbowała zaangażować Unię Europejską w obronę polskiej Konstytucji. Jest jednak jeden element, który może stanowić mocny środek nacisku o charakterze politycznym, i który nie będzie mógł być zdyskredytowany jako współpraca z "obcymi" - pisze Roman Giertych.

Tym elementem jest zatwierdzenie prawidłowości wyborów do Parlamentu Europejskiego dla posłów PiS.

Zgodnie z traktatami europejskimi każde Państwo ustala przepisy dotyczące wyborów do PE według określonych norm, ale samodzielnie. Polska ustaliła te przepisy w ten sposób, że ich wewnętrzna struktura opiera się na zatwierdzaniu czynności Państwowej Komisji Wyborczej przez Sąd Najwyższy.

Ponieważ PiS łamie przepisy o kadencyjności I prezesa oraz sędziów SN, dokonując jawnego naruszenia polskiej Konstytucji, to również tym samym łamie zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego. Komisja w PE, która zatwierdza prawidłowość uzyskania mandatów, może po raz pierwszy w historii mieć coś do roboty.