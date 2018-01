Roman Giertych: prokuratura osłaniała sprawcę napaści na Michała Tuska

No i w dwa dni przy użyciu mediów udało się to, co się nie udało prokuraturze i policji w cztery miesiące. Sprawca napaści na mieszkanie Michała Tuska usłyszał zarzuty.

Zabawne jest to, że nawet dzisiaj Prokuratura próbuje medialnie osłonić sprawcę.

Roman Giertych ocenił źle czynności prokuratury (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Czym innym bowiem jest oświadczenie pani rzecznik prasowej Prokuratury Okręgowej, że z jego wyjaśnień ("Gazeta Prawna" podaje, że pani prokurator powiedziała "zeznań", ale nie wierzę w taki błąd) wynika, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy i że nie miał świadomości, że rzuca w okno mieszkania syna b. premiera. Rozumiem, że podejrzany złożył takie wyjaśnienia (ostatecznie po coś przyszedł z adwokatem:)), ale powtarzanie takich bredni przez rzecznika Prokuratury Okręgowej to jawna osłona medialna.

Mamy rozumiem uwierzyć, że osoba ubrana w strój Żołnierzy Wyklętych przychodzi na malutką uliczkę z kamieniem w ręku. Pod mieszkaniem Michała Tuska wygraża pięścią i coś wykrzykuje, a następnie zawraca, aby po chwili cisnąć przyniesionym uprzednio kamieniem i robi to wszystko wobec... przypadkowej osoby. A Pani rzecznik powtarza taką wersję do mediów bez żadnego komentarza.

Na dodatek Prokuratura nie zawiadamia o czynnościach ani pokrzywdzonego ani jego ustanowionego pełnomocnika i stosuje minimalne środki zapobiegawcze. Jeżeli coś miało przekonać, że decyzja o umorzeniu - bez publikacji twarzy sprawcy, nie była przypadkowym i głupim błędem, to właśnie dzisiejsze działanie prokuratury.

Roman Giertych