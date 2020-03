Robert Feluś: Prezesie, tego ciemny lud już nie kupi [OPINIA]

Co zatem szef PiS myśli "o sytuacji"? Po jego dzisiejszym wywiadzie dla Radia RMF wiemy, jak jest i jak ma być. Jest ciężko. A największą ofiarą koronawirusa jest prezydent Andrzej Duda, bo biedak nie może teraz robić spotkań z wyborcami, a przecież tak mu to świetnie wychodzi. No i wybory mają się odbyć 10 maja, bo nie można łamać konstytucji.

Zamiast z takim uporem dążyć do organizacji wyborów w maju, lider obozu rządzącego powinien zaapelować do wszystkich sił politycznych w Parlamencie z takim oto przekazem: powinniśmy wspólnie tak znowelizować Konstytucję, żeby nie trzeba było czekać na wprowadzenie stanu wyjątkowego, który pozwala przesunąć głosowanie.

Determinacja prezesa w kwestii organizacji wyborów prezydenckich w zaplanowanym terminie jest jednak ogromna. W wywiadzie dla RMF padło coś na kształt groźby. Jeśli stosowne organy, np. samorządowe, nie przystąpią do działań związanych z kalendarzem wyborczym, to złamią Konstytucję. I co wtedy będzie, panie prezesie, jak złamią Konstytucję? Oporni urzędnicy pójdą do więzienia? A może dostaną potężne kary finansowe?