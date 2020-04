Robert Feluś: "Gowin został brutalnie ograny przez Kaczyńskiego" [OPINIA]

Zauważyliście, że w nazwisku " Gowin " mieszczą się dwa angielskie, pełne energii czasowniki: GO - idź oraz WIN - zwyciężaj? Tymczasem poniedziałkowy finał akcji premiera Jarosława Gowina to absolutna klapa i być może koniec jego kariery politycznej.

Bo to była akcja, która w podręcznikowy sposób pokazała, jakim politykiem jest Jarosław Gowin. Raz w takiej partii, raz w innej. Głosuje za czymś, co go uwiera, ale teatralnie się nie cieszy. I w końcu chciałby chociaż raz błysnąć czymś wielkim. Lecz znowu się nie udało.

Przyznam, że kiedy przed weekendem wicepremier ogłosił swój pomysł, jak zakończyć chory taniec wokół tematu „wybory 10 maja”, to po namyśle uznałem, że wydłużenie kadencji obecnego prezydenta o dwa lata to może nawet nie jest zła droga. Zakończmy to gadanie o wyborach, skoro przybywa zakażonych, ludzie zaczynają tracić pracę, upadają biznesy, a uczniowie ósmych klas i maturzyści nie wiedzą, co z nimi będzie!