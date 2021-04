Koziński: Pułapka, w którą wpadł Tusk. Czy uda mu się jeszcze z niej wydostać? [OPINIA]

"Will you still need me, will you still feed me when I’m sixty-four" ("Czy nadal będziesz mnie potrzebować, czy nadal będziesz mnie karmić, gdy będę miał 64 lata?") - napisał na Twitterze Donald Tusk przy okazji swoich urodzin. Zabrzmiało lekko, miło, sympatycznie. Cytat z piosenki Beatlesów - jakby skrojony na miarę dla każdego, kto kończy 64 lata.