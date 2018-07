Prezydent Andrzej Duda – postać tragiczna polskiej polityki

Są politycy stworzeni do wielkich czynów. Są – to największa grupa - przeciętniacy i wyrobnicy. Ich zadaniem jest podnoszenie rąk w rytm partyjnych wytycznych. Są wreszcie i tacy, którym z góry przypisano rolę tragiczną. Do tej kategorii zalicza się Andrzej Duda. Prezydent.

Kupiłem sobie samochód. Piękny i zrywny. Nowy model. Po kilku miesiącach autko się rozkraczyło i odtąd, co rusz lądowało w warsztacie. Mechanik marudził: "Panie, kto kupuje nowy model. Poczekać trzeba, aż dopracują". Klnąc przesiadłem się do starej fury. Szybka nie była, ale pewna.

Bo samochód trzeba dotrzeć

Podobnie jest z politykami. Warto stawiać na sprawdzonych. Tony Blair i Justin Trudeau mieli po 44 lata, gdy stanęli na czele rządów – pierwszy Zjednoczonego Królestwa, drugi Kanady. Przy nich Donald Tusk był dziadkiem. Obejmując tekę premiera polskiego rządu miał 50 lat. Polityków, którzy doszli na szczyt władzy w swoim kraju można wyliczać na pęczki. Ich droga będzie różniła się w szczegółach, ale bez wyjątku będzie łączyło ich jedno – najpierw pokazali, że: potrafią rządzić własnymi partiami, są niekwestionowanymi liderami, wiedzą jak narzucać swoją wolę.

Krótko: pokazali, że są dopracowani, dotarci, pewni.

W 2015 roku Andrzej Duda miał 43 lata. To na niego – w przeszłości szeregowego posła i europosła, pracownika kancelarii śp. Lecha Kaczyńskiego – postawił w wyścigu prezydenckim szef PiS Jarosław Kaczyński. Wielu wyborców zadawało sobie pytanie: "Duda, a to jest ktoś?". Tymczasem kandydat wyrwał spod świateł i jako pierwszy wpadł na metę z napisem: Pałac Prezydencki. W Polsce wyżej w polityce zajechać się nie da. Przyznaję, sam byłem pod ogromnym wrażeniem młodego, elokwentnego prezydenta. Postanowiłem: nie kręcę nosem, nie marudzę. Choć na niego nie głosowałem, to będzie mój prezydent.

Kiedy prezydent mijał się z prawdą?

Minęło czasu mało wiele. Przyszedł wrzesień i okazało się, że prezydenta trzeba serwisować i to już w miesiąc po objęciu urzędu. Mechanikiem okazał się równocześnie nabywca auta – Jarosław Kaczyński. Warsztat urządził sobie w domku na Żoliborzu i tam nocami uzupełniał niedobór "partyjnego oleju". To było pierwsze światełko ostrzegawcze.

Krótko potem prezydent Andrzej Duda zapalił w mojej głowie już czerwona lampkę. Ułaskawił skazanego nieprawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego. Tłumaczył, a powieka mu nie zadrżała: "Postanowiłem w swoisty sposób uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy". A jeszcze kilka lat wcześniej (tu również o drżeniu mowy nie było) argumentował: "Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego". Kiedy Andrzej Duda mijał się z prawdą? Niestety, wielu prawników i konstytucjonalistów uważa, że zrobił to już jako prezydent RP.

Wątpliwości wokół postępowania prezydenta Dudy z czasem nie ubywało, a przybywało. Choćby wtedy gdy nie zaprzysiągł legalnie wybranych sędziów, a zaprzysiągł sędziów-dublerów Trybunału Konstytucyjnego. To przykład odległy. Najnowszy – co prezydent firmuje swoim urzędem – to usunięcie I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf przed konstytucyjnym upływem jej kadencji.

Na wszystkie decyzje prezydenta wpływa ma Jarosław Kaczyński, pępowiny z którym Andrzej Duda nie potrafi przeciąć. Choć był upokarzany (żal było patrzeć jak podczas uroczystości prezes nie dostrzega głowy państwa, a jego bratanica traktuje głowę państwa jak powietrze) to trwa i wykonuje wolę PiS.

Podskoczyć, ale nie za bardzo

Czy Andrzej Duda nie próbuje wybić się na niepodległość? Są takie momenty, jak wtedy gdy zawetował tzw. ustawę degradacyjną i pierwsze ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Koniec końców, zawsze działo się tak, że wracał karnie do szeregu i podpisywał to, co PiS chciał.

Równocześnie Andrzej Duda zrobił wiele, aby odciąć się i zniechęcić do siebie tych, którzy na niego nie głosowali, ale wiązali mimo to nadzieję z jego prezydenturą. Słowa o "ojczyźnie dojnej" czy tym, że "Andrzej Duda nie jest prezydentem wszystkich Polaków, bo nie został przez wszystkich Polaków wybrany" zapadły w pamięć.

Pierwsze brzmią dziś nawet śmiesznie, bo to "dobra zmiana" okazała się mistrzostwem w dojeniu spółek skarbu państwa. Drugie dają do myślenia, czyim właściwie prezydentem jest Andrzej Duda? Można je sobie postawić szczególnie po wczorajszym głosowaniu, gdy Senat głosami PiS odrzucił prezydenckie referendum konsultacyjne.

I choćby marszałek Stanisław Karczewski nie wiem jak się gimnastykował, to przecież tylko dzięki temu, że jego koledzy wstrzymali się od głosu, wniosek Andrzeja Dudy przepadł. A on sam został upokorzony przez partię, najbardziej od momentu objęcia urzędu. Niektórzy uważają, że w ten sposób PiS uratował prezydenta. Ja uważam, że rzucając "koło ratunkowe" trafił go w głowę i ogłuszył.

Są granice cierpliwości

Co może zrobić prezydent? Nic. Musi się podnieść i otrzepać. Potem stanąć na baczność, trzasnąć obcasami i iść dalej z PiS. Ot, czasem postraszy, że coś zawetuje, ale spokojnie i tak to podpisze. To pewne jak podnoszone co rusz podatki. Gdzieś w głowie prezydenta – w końcu prawnika – musi kołatać się myśl: "A co jeśli Jarosław Kaczyński kiedyś przegra, jeśli okaże się, że będę współodpowiedzialny za zarzucane mi przez opozycję łamanie Konstytucji?". Tylko władza PiS, najlepiej "do końca świata I jeden dzień dłużej" (przepraszam Jerzego Owsiaka za wykorzystanie cytatu w takim kontekście), jest gwarantem prezydenckiego spokoju. Musi ją wspierać, a odrywać się od pilnowania żyrandola i wychylać z Pałacu może tylko wtedy, gdy jest partii potrzebny.

A jeśli czasem Andrzej Duda spróbuje - mimo upupienia jego referendum w sprawie Konstytucji - jeszcze samodzielnych inicjatyw?

Cóż, serwis z Żoliborza – choć z przerwami - nadal działa. Choć kiedyś nawet mechanikowi może się znudzić naprawa niesprawdzonego modelu. Jeden ciągnął i szarpał na stanowisku niższym niż Andrzej Duda, ale już został sprzedany. Sentymentów nie było.