Prezes TK Julia Przyłębska pod ostrzałem opozycji. "Powinna wyłączyć się z orzekania"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powinna być wyłączona z orzekania w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego - przekonuje opozycja. - Pani prezes nie ma prawa konsultować tej decyzji z Jarosławem Kaczyńskim przy obiadkach w swoim domu - mówi WP były minister sprawiedliwości Borys Budka.

Prezes sam o tej zażyłości mówił: - Moje odkrycie towarzyskie to Julia Przyłębska. Bardzo lubię u niej bywać, jest bardzo towarzyska - powiedział Kaczyński kilka tygodni temu w jednej z telewizji śniadaniowych, co spotkało się z zarzutami, że są to nietransparentne spotkania lidera rządzącej partii z zależną od niej szefową Trybunału Konstytucyjnego.

- Nie mamy niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który spełniałby podstawowe standardy. Jeśli prezes partii rządzącej jeździ na obiadki do prezesa czy pseudoprezesa Trybunału Konstytucyjnego i mówi o pani sędzi "odkrycie towarzyskie"... Czy wyobraża sobie pan, że pan prezes Rzepliński gości premiera Tuska, robi mu kanapki, po czym Tusk oznajmia, że Rzepliński to jego odkrycie towarzyskie? To, co zrobił PiS z Trybunałem, to jest dokładnie to, co w pseudodemokracjach - mówi Wirtualnej Polsce były minister sprawiedliwości Borys Budka.