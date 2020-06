Powiem wam, na kogo zagłosuję w niedzielę (Opinia)

Wiecie już, na kogo oddacie w niedzielę swój głos? Ja też już wybrałem. Nie interesuje mnie to, co kandydat mi obiecał. Siłę sprawczą zwycięzca i tak ma niewielką. Dlatego oczekuję od niego tylko jednego – będzie się starał być prezydentem każdego Polaka. A przynajmniej takie wrażenie będzie sprawiał.

"(…)Obietnice wyborcze nie powodują skutków cywilnoprawnych. Nie są one bowiem zdarzeniami prawnymi w rozumieniu źródeł zobowiązania cywilnego. Bliżej uściślając zakres rozważań, należy stwierdzić, że głoszenie przez kandydata obietnic nie oznacza, że doszła do skutku czynność prawna (…)".

***

W tym miejscu wymienię drugie i ostatnie w tym tekście nazwisko: Aleksander Kwaśniewski. To on - w PRL-u aparatczyk partyjny zasiadający przy Okrągłym Stole po stronie rządowej – co pokazują pojawiające się co jakiś czas sondaże, jest uznawany przez Polaków za najlepszego prezydenta wolnej Polski.