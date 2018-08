Poszedłem spać sam, a obudziłem się z Brudzińskim. Poczułem się bezpiecznie

Krasnale, setki krasnali. Jak okiem sięgnąć krasnale. A wszystkie w maleńkich koszulkach z wielkim słowem na „K”. To koszmar, który wkrótce może spędzić sen z powiek Joachima Brudzińskiego, szefa MSWiA. I policji, która jest tak blisko Polaków, jak od dawna nie była.

Był 12 sierpnia 2008 roku. Z zapartym tchem oglądałem relację z Tbilisi, gdzie na wiecu poparcia dla Gruzinów występował prezydent Lech Kaczyński. Od kilku dni trwała gruzińsko-rosyjska wojna o Osetię Południową, a rosyjskie wojska kontrolowały już tereny oddalone od stolicy Gruzji o 40 km. To Lech Kaczyński sprawił, że do Tbilisi przylecieli razem z nim prezydenci: Ukrainy, Litwy, Estonii i premier Łotwy.

Lech Kaczyński: Konstytucja jest święta

"My wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i mój kraj. Potrafimy się temu przeciwstawić, jeśli Europa będzie reprezentować wspólne wartości. Powinno tu być 27 państw" – mówił Lech Kaczyński, a jego wystąpienie co rusz przerywały brawa tysięcy ludzi zebranych na placu. Słuchałem prezydenta i byłem z niego dumny. Dla mnie było jasne – tym jednym wystąpieniem przeszedł do historii.

Zapamiętam go, pewnie jak wielu Polaków, właśnie z przemówienia w Tbilisi i tego, że był przywiązany do poszanowania prawa i Konstytucji.

"Nawet jeżeli w moim przekonaniu każda władza może podlegać krytyce, a więc także i Trybunał, to jest to władza, której istnienie, kompetencje są co do zasady niepodważalne. To też niezwykle wzmacnia pozycję tych, którzy funkcje sędziów Trybunału objęli" – mówił Lech Kaczyński w 2006 roku przyjmując ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego.