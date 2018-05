Polska musi pomóc Niemcom. Dobre argumenty wzmocnią odpowiedź na pomysły Francji i Rosji

Polska jest ważniejsza dla Niemiec niż Rosja. Tak uważa polityk koalicyjnej SPD. Od Berlina zależy pozycja Warszawy w reformowanej UE. Polityka Merkel chroni Polskę przed marginalizacją. Warszawa musi zacząć dostarczać Berlinowi argumentów na poparcie swoich racji.

To stwierdzenie na pewno nie jest obce kanclerz Angeli Merkel . Szefowa rządu w Berlinie musi jednak lawirować pomiędzy relacjami z Moskwą, nieliberalnymi i "kłopotliwymi" pomysłami polityków naszej części kontynentu, interesami Brukseli i często sprzecznymi głosami jej koalicjantów. Teraz przypomniał o sobie jeszcze prezydent Francji Emmanuel Macron .

Macron przypomniał o Europie dwóch prędkości

Niemcom przede wszystkim nie podoba się pomysł ministra finansów strefy euro z wydzielonym funduszem na ratowanie krajów popadających w tarapaty. Berlin obawia się, że szybko zacznie finansować przedsięwzięcia, nad którymi nie ma kontroli. Macron wzywał także do uniezależnienia się od decyzji w sprawach gospodarczych, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska podejmowanych przez „kogoś innego”. Nie jest trudno zgadnąć, że chodziło mu o Stany Zjednoczone Donalda Trumpa.

Dlatego Merkel chętnie pozuje do pełnych przyjacielskich gestów zdjęć z prezydentem Francji, ale nie pali się do realizacji jego pomysłów. Paradoksalnie ciągnące się miesiącami rozmowy koalicyjne zwolniły ją z obowiązku odpowiedzi na pomysły Paryża. Teraz Macron przywołał ją do tablicy.