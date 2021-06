Koziński: Polityka i pieniądze nigdy nie idą w parze. Zwłaszcza w roku wyborczym

Wyborcy PiS są sporo biedniejsi niż wyborcy Platformy – potwierdzają to wyniki kolejnych wyborów, gdy bada się metryczkę preferencji politycznych. Czy więc stan posiadania premiera będzie go dyskredytować w oczach własnych wyborców? Nie. Gdyby tak było, to premier już by się o tym przekonał – a przecież Morawiecki w 2019 r. po raz pierwszy wystartował w wyborach i od razu osiągnął najlepszy wynik w swoim okręgu, zdobywając przeszło 133 tys. głosów.