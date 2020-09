Wybranowski: "Polityczny poker prezesa Kaczyńskiego" [OPINIA]

W najnowszej powieści historycznej Jacka Komudy ”Wizna”, jeden z jej bohaterów Janusz hrabia Jamiołkowski, zawodowy pokerzysta, opowiada (czyniąc aluzje do politycznej gry polskiej dyplomacji we Wrześniu ‘39) o sztuce agresywnego blefu, w którym podobija się coraz wyżej stawkę, by przekonać przeciwnika, że w garści trzyma się mocne karty. ”Ten (...) sposób jest dobry, pod warunkiem, że nie ryzykuje się wszystkiego” - peroruje powieściowy hazardzista.