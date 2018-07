Polityczna wojna o stolicę z Powstaniem Warszawskim w tle

PO wyciąga sejmowe głosowania sprzed dwóch lat, by pokazać, że Patryk Jaki nie chciał budowy Domu Powstańca. PiS odkopuje archiwalny film z kampanii Rafała Trzaskowskiego, który rzekomo szkaluje pamięć o polskich bohaterach. Na dzień przed rocznicą Powstania Warszawskiego emocje sięgają zenitu, a poziom dyskusji - poziomu bruku.

Ludzie Patryka Jakiego reagują błyskawicznie; wiadomo już, że archiwalny spot stanie się politycznym tematem dnia. "Jednak szok. Rafał Trzaskowski w kampanii nabijał się z rozstrzeliwania Polaków. Kontekst jest oczywisty. Wydaje mi się, że szczególnie w Warszawie, gdzie co kilkaset metrów mija się tablice o rozstrzeliwaniu, takie podejście to skandal. Nie rozumiem jak z tak wrażliwej, dla Warszawy świętej sprawy można się nabijać" - komentuje wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Cezary Wąsik, człowiek z zaplecza Jakiego, pisze: "Skandal! Przyzwoity człowiek nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Kompletna ignorancja. Przykre...". A Oskar Hejka z PiS dorzuca: "Jest gdzieś czerwona linia, której nie można przekroczyć. Dla pana Trzaskowskiego to jednak nie problem".