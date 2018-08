Polacy przekonani, że to Jaki wygra w Warszawie. Nasze badanie

We wszystkich sondażach dotyczących walki o fotel prezydenta stolicy wygrywał Rafał Trzaskowski. Jednak na pytanie zadane przez nas na panelu Ariadna: "kto Twoim zdaniem wygra wybory w Warszawie?" - większość ankietowanych z Polski odpowiedziała: Patryk Jaki.

Spośród wszystkich polityków ubiegający się o urząd prezydenta Warszawy to Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski prowadzą najbardziej intensywna kampanię. To jednak nie oni są najbardziej rozpoznawalnymi pretendentami do "zdobycia" ratusza.