Polacy krytycznie o słowach abpa Jędraszewskiego (Badanie)

Blisko 2/3 badanych negatywnie oceniło słowa krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mówił o "tęczowej zarazie". Źle oceniła je nawet blisko połowa elektoratu PiS.

Jednak z badnia Ariadna przeprowadzonego na zlecenie WP wynika, że Polacy są w tej sprawie znacznie mniej podzieleni niż wskazywałyby na to demonstracje. Bo aż 62 proc. badanych negatywnie ocenia wypowiedź hierarchy. Popiera ją zaledwie 15 proc. Co więcej, nawet w elektoracie PiS, uważanym za związany z Kościołem i przeciwny równym prawom osób LGBT, abp Jędraszewski ma dużo więcej przeciwników niż zwolenników (46 proc. do 29 proc.). W elektoracie PO ta proporcja to 95 proc do 1 proc.