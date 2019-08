Opinia. "Abp Jędraszewski triumfuje. Stach jednak nie minął"

Po tym, jak na o. Pawła Gużyńskiego prowincjał dominikanów nałożył zakaz czasowego wypowiadania się w mediach, abp Marek Jędraszewski może odetchnąć. Chwilowo. To nie jest tak, że "nie ma człowieka, nie ma problemu".

O. Gużyński powiedział głośno to, co myśli wielu niewierzących, a i pewnie niektórym wierzącym przemknęło przez myśl – nie poniża się drugiego człowieka. Nie robi się tego nawet w sytuacji, gdy ma się inne zdanie. A tak właśnie postąpił metropolita krakowski.

Dostrzegł to o. Gużyński i dlatego zaczął nawoływać do pisania listów i maili wzywających arcybiskupa do ustąpienia z urzędu.

Prawa strona Internetu wzburzyła się. Jak to? Jakiś zakonnik będzie mówił Księciu Kościoła, co dobre, a co złe? Na dominikanina spadły gromy – "wróg Kościoła", "gej popierający gejów". A przecież nie o to chodziło, a o powstrzymanie fali rozlewającej się po Polsce nienawiści.