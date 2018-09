Polacy chcą, żeby PiS uznawał wyroki trybunałów UE. I boją się, że władza wyprowadzi nas z Unii [Nasze badanie]

Polskie społeczeństwo jest tak prounijne, że nie mamy powodów bać się Polexitu. Ale Polacy się, owszem, boją. Tego, że wylecimy z Unii przez politykę obecnych władz. Tymczasem nasi badani nie mają wątpliwości: Polska powinna być w Unii, a władza - honorować orzeczenia unijnych trybunałów.

Oto liczba nie pozostawiająca wątpliwości: badani przez nas Polacy uważają (w większości 52 proc.), że ignorowanie orzeczeń TSUE, np. tego najważniejszego, dopiero nadchodzącego - w sprawie zgodności z prawem Unii pisowskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, to zły pomysł. Przeciwnego zdania jest tylko 16 proc., a 32 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Co ciekawe, za tym, żeby europejskich sądów słuchać i ich wyroków przestrzegać, są nie tylko zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Tu rezultat był łatwy do przewidzenia – 80 proc. badanych deklarujących się jako wyborcy PO uważa, że Warszawa ma obowiązek uznawać wyroki TSUE. Ale istotne jest to, że uważa tak również 34 proc. badanych – wyborców PiS. I tylko niewiele więcej – 36 proc. – uważa, że wyrok taki rząd może zignorować.