PiS oskarża sondażownię: „intryga lewaków, manipulacja, psucie Polakom świąt”

Kolejne wzrosty poparcia PiS niezmiennie tłumaczyło "dobrą pracą rządu”. Nie było zarzutów do metod badawczych. Gdy pojawiła się pierwsza, od razu drastyczna "przecena" partyjnych akcji, rządzący nie mają wątpliwości: to manipulacja.

Co powiedzieć? Jak to wytłumaczyć? Zbagatelizować, bo przemilczeć się przecież nie da? – takie pytania mogły przechodzić przez głowy partyjnych spin doktorów. Musiało stanąć na tym, że należy uderzyć w przeprowadzających badania i podważyć ich wiarygodność. Pierwszy z takim przekazem wystąpił Jarosław Kaczyński. Choć rzeczniczka partii broniła prezesa przed dziennikarzami, ten zdecydował się skomentować.

- Chcę tylko powiedzieć, że odnosimy się do wyników badań z szacunkiem i pokorą. Ale wiemy też, jak są prowadzone, dlatego jesteśmy pełni optymizmu – powiedział Kaczyński. Po jego wystąpieniu ruszyła lawina.

Poseł Stanisław Pięta w rozmowie z Wirtualną Polską uznał wyniki sondażu za "intrygę lewaków i manipulację". Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w Polsat News ocenił, że sondaż mógł być "podprowadzany". Chodziło mu o to, że ankietowani mieli być w pierwszej kolejności pytani najpierw o ocenę przyznania nagród ministrom, a dopiero potem o preferencje polityczne. Jaki mówił, że dziennikarze TVN nie "potrafili temu zaprzeczyć".

Historia "manipulacji"

Jak to było z tą "manipulacją", "intrygą lewaków" i wreszcie z wrednym "psuciem Polakom świąt", pytamy Kantar Millward Brown SA.

Kuba Antoszewski, Kantar Millward Brown: Z pytaniami dotyczącymi naszego ostatniego badania zgłaszali się tylko przedstawiciele mediów i socjologowie, żaden polityk nie zgłaszał się do nas z pytaniami o ten projekt.

Trudno się ustosunkować do tak lakonicznej wypowiedzi, nie ma ona charakteru profesjonalnego. Zastosowana metodologia badania była identyczna, jak wszystkie dotychczas realizowane przez nas sondaże poparcia dla partii politycznych.

Poproszę w takim razie o komentarz do zarzutu ministra Patryka Jakiego, że pytania były „podprowadzone” pod wynik. Chodzi o kolejność ich zadawania.

To nie zarzut, a insynuacja, ponadto użyte jest trudne do jednoznacznego zinterpretowania słowo. Pan minister nie sprawdzał nigdzie prawdziwości swoich podejrzeń. W naszych badaniach politycznych, pytania o poparcie dla partii politycznych zawsze i bezwzględnie zadajemy na początku wywiadu. To jest elementarz tego typu badań. Oczywiście tak było również w przypadku ostatniego sondażu.