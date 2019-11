PiS odpuszcza część komisji. Opozycja już się kłóci

"Zieloni, Lewica - daliście ciała!" - grzmi aktywista Adam Wajrak w reakcji na obsadę sejmowej komisji ochrony środowiska. Jej pracami ma kierować myśliwa z PSL. Wybór innej przewodniczącej skonsternował PiS, ale jeszcze bardziej podzielił opozycję.

Urszula Pasławska szefową komisji środowiska. Posłanka PSL lubi dziczyznę i futerka

Wywołani do tablicy tłumaczą, że o oddaniu fotela szefa komisji zdecydował PiS. Ustalono, że przypadnie on właśnie kandydatowi Koalicji Polskiej PSL- Kukiz ’15. Brak poparcia dla Pasławskiej skutkowałby blokadą kandydatów KO i Lewicy na wiceprzewodniczących, a także wzbudziłby ferment przy obsadzie prezydiów pozostałych komisji. Politycy opozycji podkreślają, że nie po drodze im z Pasławską, ale "taka jest tradycja parlamentarna".

Magdalena Biejat szefową komisji rodziny. W PiS zdziwienie

Głosy oburzenia, tym razem po stronie PiS, wywołało oddanie Lewicy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. - Nie wiem, jak do tego wyboru doszło. Nie znam szczegółów, ale mam nadzieje, że je poznam. Też jestem zdziwiony - powiedział Antoni Macierewicz na antenie Polskiego Radia. Senator Jan Maria Jackowski mówi wprost: trzeba to będzie odkręcić. W kuluarach zwraca się też uwagę, że dla PiS to wygodne odpuszczenie - przynajmniej do wyborów prezydenckich - frontu walki ideologicznej.