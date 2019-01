Pierwsze wpłaty na ECS. Jest numer konta, będzie zbiórka na Facebooku

W zamian za dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności minister kultury chce obsady kierowniczych stanowisk oraz wpływu na radę programową. Gdańsk mówi "nie". Miasto już przekazało 500 tys. dla ECS. Zbiórkę zapowiada też Patrycja Krzymińska, dzięki której do "ostatniej puszki prezydenta Adamowicza" zebrano 16 mln zł.

Dyrektor ECS Basil Kerski: - To skandal, ale nie mamy nawet pieniędzy na program, który upamiętni polską rewolucję 1989 r. W tym roku jest 30. rocznica. Ministerstwo mówi, że pieniądze ma, ale nam nie da. To wstyd przed całą Europą. Polski Okrągły Stół roku był sensacją na skalę światową, a głos Polski w tej kwestii jest teraz niesłyszalny.

Sytuacja jest podobno tak zła, że gdy skończą się blankiety biletów wstępu - nie będzie za co kupić nowych. ECS już podał numer konta, na który można wpłacać pieniądze na działalność instytucji.

Miasto Gdańsk zadeklarowało dodatkowe pół miliona złotych na ECS, marszałek województwa pomorskiego – 200 tys. zł. Do tego ma ruszyć zbiórka na Facebooku, zorganizowana przez gdańszczankę, Patrycję Krzymińską, która zbierała wcześniej na Facebooku do "Ostatniej puszki prezydenta Adamowicza” .

- To wysadzenie ECS od środka – mówi gdański mecenas i opozycjonista w latach 80. Jacek Taylor.

Zapytaliśmy dyrektora ECS, Basila Kerskiego, dlaczego taka osobna komórka ministra kultury w ECS to zły pomysł.

Kerski: - Teraz za wszystko odpowiedzialność ponoszę ja własną głową. Ja czuwam nad programem. A jak będzie drugi dyrektor, to będzie mógł działać poza moją wiedzą i na przykład bez konsultacji ze mną zaprosić do ECS swoich gości, np. członków ONR .

Były opozycjonista Bogdan Lis, który jest w Radzie ECS, mówi: - Przecież minister kultury ma już w radzie kilku swoich ludzi. Niech oni coś sensownego zaproponują, to to zrealizujemy, wysłuchamy ich. Przecież nie jesteśmy idiotami i da się z nami dogadać. Ale od nich nigdy żadnych propozycji nie było. Tylko narzekania, oskarżenia i teorie spiskowe.

Co na to ministerstwo?

"MKIDN stoi na stanowisku, że organizatorzy powinni mieć wpływ na sposób funkcjonowania tej instytucji stosownie do ich zaangażowania finansowego w jej prowadzenie. Dlatego oczekuje, że jako współorganizator o znaczącym zaangażowaniu, będzie mieć prawo do wskazywania wicedyrektora instytucji (dyrektora wskazuje Miasto Gdańsk). Proponuje również utworzenie w ramach ECS Działu im. Anny Walentynowicz z zespołem ok. 10 osób (przy obecnym zatrudnieniu w ECS na poziomie ponad 60 osób). Głównym organizatorem instytucji posiadającym podstawowe kompetencje decyzyjne pozostaje oczywiście Miasto Gdańsk."